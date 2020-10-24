Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? (24-25 Ekim 2020)

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Tekrar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konu ile ilgili Twitter'da bir paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, katıldığı bir televizyon programında corona virüsü ile ilgili ilave tedbirlerin gündemde olmadığını açıkladı.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide corona virüsü tespit edildi.Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi corona virüsü ile enfekte oldu.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' dedi.