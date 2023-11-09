Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçın ardından Amir Hadziahmetovic açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Hadziahmetovic, "Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım işleri değiştiririz. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Deneyimli oyuncu, "Takım olarak karanlık günler geçiriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için birkaç galibiyete ihtiyacımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren Hadziahmetovic, "Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım işleri değiştiririz. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Deneyimli oyuncu, "Takım olarak karanlık günler geçiriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için birkaç galibiyete ihtiyacımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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