Hadziahmetovic: "Taraftarları kızdırıyoruz"

Beşiktaşlı Hadziahmetovic, Bodo/Glimt'e 2-1 yenildikleri maçın ardından 'Taraftarları kızdırıyoruz' dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hadziahmetovic: 'Taraftarları kızdırıyoruz'
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09 Kasım 2023 23:06
Son güncelleme 09 Kasım 2023 23:10
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 2-1 yenildiği maçın ardından Amir Hadziahmetovic açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hadziahmetovic, "Bir kötü maç daha oldu! İşler ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor. Bu durumu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Umarım işleri değiştiririz. Böyle olmuyor, taraftarları kızdırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, "Takım olarak karanlık günler geçiriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için birkaç galibiyete ihtiyacımız var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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