Hadziahmetovic'e, Udinese kancası!

Tam 6 yıldır Konyaspor forması giyen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla da adeta yıldızlaşan Amir Hadziahmetovic'le lig başlamadan önce yeni sözleşme yapılmıştı. Bosna Milli Takımı'nın da gözdesi olan Amir'le bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine teklifler ardı ardına geliyor.



Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istemişti. Asıl resmi adım ise Udinese'den geldi. Konyaspor'un oyuncunun bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edilirken İtalyanlar'ın 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bilgisi var. Konyaspor, Amir'in durumunu yaz transfer dönemine kadar bekletecek.



Trabzon da devrede



Yeşil-Beyazlılar'da ayrıca Abdülkerim Bardakçı, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün ve Guilherme Sitya için de resmi olmasa da menacerler aracılığıyla önerilerin gelmeye devam ettiği kaydedildi. Yönetimin ise şimdilik tüm görüşmeleri sezon sonuna bıraktığı bildirildi.





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