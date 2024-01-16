Hadziahmetovic, bıçak altına yattı

Sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hadziahmetovic, bıçak altına yattı
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16 Ocak 2024 12:12
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi.

Karagümrük maçında sol diz ön çapraz bağından sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Amir Hadziahmetovic için Beşiktaş açıklama yaptı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncumuza artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Amir Hadziahmetovic'in rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır."

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