Hadziahmetovic: 'Beşiktaş'ta olmak çok güzel!'

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



İşte Amir Hadziahmetovic'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:



"Kolay bir maç değildi. Başakşehir, Avrupa yorgunuydu. Biz bunu kullandık. Önemli olan 3 puandı, bu şekilde devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş taraftarı en iyisi, başka ne diyeceğim?"





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