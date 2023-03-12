Hadziahmetovic: "Beşiktaş'ta olmak çok güzel!"

Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hadziahmetovic: 'Beşiktaş'ta olmak çok güzel!'
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12 Mart 2023 21:35
Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Amir Hadziahmetovic'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Kolay bir maç değildi. Başakşehir, Avrupa yorgunuydu. Biz bunu kullandık. Önemli olan 3 puandı, bu şekilde devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş taraftarı en iyisi, başka ne diyeceğim?"

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