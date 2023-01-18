Hadziahmetovic, Beşiktaş için gemileri yaktı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Amir Hadziahmetovic, kulübü Konyaspor'dan kolaylık istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hadziahmetovic, Beşiktaş için gemileri yaktı
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18 Ocak 2023 09:44
Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Amir Hadziahmetovic için yeni gelişmeler var.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transferi için girişimlerde bulunulan ve 2.5 milyon euro bonservis teklifi yapılan Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekibi Burnley de aynı rakamı önerdi.

KONYASPOR REDDETTİ, İNGİLİZLER...

Siyah-beyazlılar, daha önce Burnley'den Wout Weghorst'u transfer etmiş ve Jackson Muleka için de geçen yaz iki kulüp karşı karşıya gelmişti. Taraflar bu kez de Amir Hadziahmetovic için yarışta... Yeşil-beyazlıların yapılan iki teklifi reddetmesi üzerine İngilizler önerisini 3 milyon euroya çıkardı.

BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın da kadrosuna dahil etmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde teklifini Burnley gibi 3 milyon euroya çıkaracağı belirtildi.

Boşnak futbolcu, kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini bildirirken Konyaspor'un da 5 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda talebini aşağı indirebileceği kaydedildi.

"MUKAVELE UZATMIYOR"

2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor, takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön çizmeyi planlıyor.



 
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