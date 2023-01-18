Hadziahmetovic, Beşiktaş için gemileri yaktı

Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın gündeminde yer alaniçin yeni gelişmeler var.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transferi için girişimlerde bulunulan ve 2.5 milyon euro bonservis teklifi yapılaniçin İngiltere Championship ekibi Burnley de aynı rakamı önerdi.Siyah-beyazlılar, daha önce Burnley'den Wout Weghorst'u transfer etmiş ve Jackson Muleka için de geçen yaz iki kulüp karşı karşıya gelmişti. Taraflar bu kez de Amir Hadziahmetovic için yarışta... Yeşil-beyazlıların yapılan iki teklifi reddetmesi üzerine İngilizler önerisini 3 milyon euroya çıkardı.Beşiktaş'ın da kadrosuna dahil etmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde teklifini Burnley gibi 3 milyon euroya çıkaracağı belirtildi.Boşnak futbolcu, kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini bildirirken Konyaspor'un da 5 milyon eurodan başladığı pazarlıklarda talebini aşağı indirebileceği kaydedildi.2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor, takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön çizmeyi planlıyor.