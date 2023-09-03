Hadziahmetovic: "Adaptasyon sürecini geçirdim"

Beşiktaş'ın, Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hadziahmetovic: 'Adaptasyon sürecini geçirdim'
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03 Eylül 2023 21:54
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın, Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta asist katkısı sağlayan Amir Hadziahmetovic açıklamalarda bulundu.

"ADAPTASYON SÜRECİNİ GEÇİRDİM"

Adaptasyon sürecini tamamladığını söyleyen Amir Hadziahmetovic, "Adaptasyon sürecini geçirdim. Takımı tanıyorum, arkadaşlarım da beni tanıyor. Yeni transferlerle daha iyi oluyoruz. Bu sezon daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Amir Hadziahmetovic şu sözlerle açıklamalarını bitirdi:

"Taraftarın bana inandığını ve güvendiğini görüyorum. Daha iyi gitmemde bir sebep de bu." 

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