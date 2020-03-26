Hadise kuaförünü eve çağırdı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Kuaförlerin kapanması nedeni ile Hadise saç bakımı yaptırmak için kendince çözüm üretti. Özel kuaförünü evine çağıran Hadise ödediği para ile ise dudak uçuklattı.Karantina günlerini yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Kaan Yıldırım'la İstinye'de ki evinde geçiren Hadise saç bakımı konusunda ise taviz vermedi.Saçlarının bakımını ihmal etmeyen Hadise, özel kuaförünün kapanması nedeni ile saç bakımını evine çağırdığı kuaföre yaptırdı. Eve gelen kuaför ise güzellik salonlarının kapatılması nedeni ile evde hizmete son derece yoğun başvuru olduğunu, bu nedenle de hizmet fiyatlarına zam yaptığını söyledi.Güzel oyuncu evde saç bakımı hizmeti almak için bin lira para ödedi. Daha önce de güzel yıldız sık sık saçlarını boyatmak için Hollanda'ya gitmesi nedeni ile eleştiriliyordu.Hadise eleştiriler üzerine yapmış olduğu açıklamasında saçlarını başka kuaföre emanet edemeyeceğini, yıllardır saçını aynı kuaföre boyattığını ve saçlarına çok önem verdiğini söylemişti.