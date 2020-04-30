Hadise hamile mi? Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? (Hadise instagram hesabı)

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Hadise hamilemi sorusu bir anda magazin basının gündemine düştü. Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin ünlü oyuncuyla evlenip evlenmeyeceği ve hamile olup olmadığı merak edildi. Karantina günlerini kendi evi ve Kaan Yıldırım'ın evi arasında gidip gelerek geçiren Hadise, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından soluğu sevgilisinin yanında aldı. Ancak Hadise hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.Kaan Yıldırım ile yaklaşık 2 aydır gizli gizli aşk yaşayan Hadise, karantinayı sevgilisiyle geçirmeye devam ediyor… Aşkını gözlerden uzak yaşayan ve fotoğraf vermeyen seksi yıldız, önceki gün de Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi. Yaşanan salgın yüzünden Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu. Sitenin görevlileri, şarkıcı ve şoförüne, cihaz ile ateş ölçümü yaptı. Kontrol sonrası ateşi normal çıkan Hadise, soluğu aşkı Kaan Yıldırım'ın evinde aldı. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin evine giderken objektiflere takılan 34 yaşındaki şarkıcının bu halleri "Aşkın ateşi Hadise'yi yakmaya başladı" dedirtti.Hadise artık anne olmak istiyor. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini ve en az 3 çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Hadise, Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğiyle bu duruma daha da sıcak bakmaya başladı. Birlikte keyifli zaman geçiren çiftten Hadise'nin artık yakın çevresine anne olmak istediğini söylediği öğrenildi. Ancak Hadise'nin şu an hamile olmadığı belirtildi.Annelik duygusunu tatmak için nikâh masasına oturmak isteyen Hadise ile Yıldırım'ın birlikteliklerini bir adım öteye taşıdıkları, şarkıcının, Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım ile tanıştığı da iddia edildi. Hadise, bir röportajında üç çocuk istediğini söylemişti.