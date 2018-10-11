Hadi Özdemir'den Galatasaray açıklaması: 'İnşallah kazanacağız'

COLOM: "GALATASARAY İYİ BİR TAKIM"

PRELDZİC: "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

ÖZDEMİR: "İYİ BİR TAKIM OLDUK"

Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne Afyon Belediyespor galibiyetiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, sezonun 2'nci hafta mücadelesinde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji, sonrasında sarı kırmızılı ekiple yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Bahçeşehir Koleji'ni gerçekten istenildiğine inandığı için kabul ettiğini belirtirken Quino Colom,açıklamasını yaptı.Colom, Galatasaray maçının çok çekişmeli geçeceğine vurgu yaparken,diye konuştu.Galatasaray için bu maçın çok kritik olduğunu dile getiren Preldzic,ifadelerini kullandı.Hadi Özdemir, ligin zorlu geçeceğini söyleyerek,açıklamasını yaptı.Öte yandan antrenman öncesinde Hadi Özdemir'in doğum günü kutlandı ve pasta kesildi.