Hadi Özdemir'den genç basketbolculara tavsiyeler!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin kurulduğundan günden bu yana formasını terleten ve kaptanlığını üstlenen 39 yaşındaki deneyimli oyuncu Hadi Özdemir, öz güven sorunu olmayan genç basketbolcuların daha çok çalışması gerektiğini söyledi.



İstanbul'da 2017'de kurulduktan sonra, tesisleri ve altyapısıyla Basketbol Süper Ligi'nin kurumsallaşmış ekiplerinden biri haline gelen Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandığı 2021-2022 sezonundaki gibi hem Avrupa hem de Türkiye'de başarılı bir sezon geçirme iddiasında.



Altı sezondur takımın formasını terleten 39 yaşındaki kaptan Hadi Özdemir; oyunculuğu, Bahçeşehir Koleji'nin hedefleri ve yeni jenerasyon oyuncularla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Takımda 6 yıl geçirdiğini hatırlatan deneyimli oyuncu, "Artık aileden sayılırım. Kendi evime gittiğimde ne hissediyorsam, şu an burada da öyle hissediyorum. Geçen sezon biraz sıkıntılı bir süreç geçirdik. Avrupa maçları da yormuştu o zaman bizi. Bu sezon mücadele edeceğimiz FIBA Avrupa Kupası, daha önce şampiyon olduğumuz bir organizasyon. Tecrübeli sayılabilirim bu konuda. Kadroda yeni arkadaşlarımız var. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Çok potansiyelliyiz ve inşallah en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"Avrupa'da şampiyonluk apayrı bir şey"



FIBA Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu elde edilen şampiyonluğa değinen Hadi Özdemir, "Bu nasıl anlatılır? Şunu söyleyeyim; 24 sezondur basketbol oynuyorum ve hiçbir sezon o sezona benzemiyor. Değişik bir duygu. Tüyleriniz diken diken oluyor. Ayrı bir şey yani. Anlatmak da çok kolay değil. Çok başka bir duygusu var. Avrupa'da şampiyonluk apayrı bir şey." diye konuştu.



Özdemir, yeni sezon için güçlü bir kadro kurulduğunu aktararak, "Bu sene gelen arkadaşlarımız kariyerli, kendini ispatlamış oyuncular. Axel (Bouteille) olsun, Tony Taylor olsun... Türk oyuncu anlamında zaten iyi bir kadromuz var. Onların da gelmesiyle üst sıraları zorlayacağımıza inanıyorum. Sadece play-off etabına kalmak bizim için başarı olmayabilir, daha üst sıralardan girmek gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Aramızda jenerasyon farkı var"



Uzun dönemdir basketbol parkelerinde mücadele veren Hadi Özdemir, genç oyuncuların kendilerine göre artı ve eksileri bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Aramızda jenerasyon farkı var. Biz daha çok asker gibi yetiştirildik. Yani, 'Bunu yapacaksın' denir ve o yapılır. Bizde öz güven eksikliği vardı. Şu an yeni jenerasyonda öz güven çok yüksek ama çalışmayla ilgili bir sıkıntı var. Çalışma konusunda da çocukların elinden tutup, biraz zorlamak gerekiyor. Bu konuda yardımcı oluyoruz. Öz güven bir sporcu için kesinlikle şart. Çalışmaları için de biraz ikaz ediyoruz, ellerinden tutuyoruz."



İlerleyen yaşına rağmen profesyonel basketbol oynamayı sürdüren Özdemir, gelecek planıyla ilgili, "Basketbolu çok seviyorum. Bir fayda sağlayamayacağımı hissettiğim gün bırakırım. Bıraktığım günden itibaren de sokakta oynamaya devam edeceğim. Şu an fiziksel olarak hiçbir sıkıntım yok. Kariyerimde büyük sakatlık geçirmedim ve bunun avantajını yaşıyorum. İnşallah sakatlık geçirmezsem, bir kaç sene daha oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kariyeri boyunca en beğendiği basketbolcunun, uzun süre NBA'de de forma giyen eski milli oyuncu Mehmet Okur olduğuna işaret eden Hadi Özdemir, "Geçmişte Mehmet ağabeylerle büyüdük. Onu hep izliyor, örnek alıyorduk. O yüzden benim için en iyisi Mehmet ağabeydir." diyerek sözlerini tamamladı.