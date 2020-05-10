Hadi Be Oğlum nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hadi Be Oğlum filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi büyük merak konusu oldu. Filmin çoğu sahnesi, Antalya'nın ilçesi olan Kaş'ta çekildi. Çekimin ana mekanı olarak Kaş'a bir saat uzaklıktaki bakir bir koy kullanıldı.

10 Mayıs 2020 21:51
Hadi Be Oğlum nerede çekildi, oyuncu kadrosu
adi Be Oğlum filmi nerede, hangi kasabada çekildi? İletişim sorunu olan oğluyla bağ kurmaya çalışan ve bu çabası karşısında kendisini günden güne daha yalnız hisseden bir babanın duygu dolu hikayesini anlatan Hadi Be Oğlum filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. İşte Hadi Be Oğlum filmi konusu ve oyuncuları…
HADİ BE OĞLUM KONUSU

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

HADİ BE OĞLUM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çoğu sahnesi, Antalya'nın ilçesi olan Kaş'ta çekildi. Çekimin ana mekanı olarak Kaş'a bir saat uzaklıktaki bakir bir koy kullanıldı.

HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda; Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten, Alihan Türkdemir, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç, Yıldız Kültür, Durul Bazan, Nuri Gökaşan, Ayşenur Yazıcı ve Suat Güzey yer alıyor.

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