Hacıosmanoğlu ve hakemler arasında FETÖ gerginliği

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir grup hakem arasındaki sürtüşmenin 15 Temmuz sonrasına dayandığı ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Hacıosmanoğlu ve hakemler arasında FETÖ gerginliği
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05 Kasım 2024 09:10
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir grup hakem arasında yaşanan sürtüşmenin kökü 8 yıl eskiye dayanıyor.

Akşam gazetesinde Kenan Karcı imzasıyla çıkan habere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016 yılında 15 hakemi FETÖCÜ oldukları gerekçesiyle şikayet etti. Savcılık soruşturma açtı.

Bu hakemlerin tamamı hakkında takipsizlik kararı çıktı. Bu ekipte yer alan hakemlerden Adil Sinem, Hacıosmanoğlu'na tazminat davası açtı ve kazandı.

Başkan seçildikten sonra Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatlarrından biri de gözlemci sıfatıyla görev alan Adil Sinem ile yolları ayırmak oldu. 

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