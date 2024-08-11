Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Bahattin Eken ve yönetimle görüştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti
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11 Ağustos 2024 16:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile görüştü.

Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu'na kaleme aldığı kitabı hediye etti.

 
 
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