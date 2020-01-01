Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerini çok ağır bir şekilde eleştirdi. Hacıosmanoğlu, "O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi..
Çok çirkin...
Hacıosmanoğlu, "Kullandığı cümleler Ünal hocaya yakışmadı. Arkasında hangi güçler olursa olsun, Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' sözleri çok çirkin. O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca, "Trabzonspor ikinci yarıla odaklanmalı" diye konuştu..
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Çok çirkin...
Hacıosmanoğlu, "Kullandığı cümleler Ünal hocaya yakışmadı. Arkasında hangi güçler olursa olsun, Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' sözleri çok çirkin. O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca, "Trabzonspor ikinci yarıla odaklanmalı" diye konuştu..
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