Hacıosmanoğlu: "O lafların altında kalırsın"

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan eski Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'a sert tepki!

Kaynak: Takvim
Hacıosmanoğlu: 'O lafların altında kalırsın'
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01 Ocak 2020 11:18
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerini çok ağır bir şekilde eleştirdi. Hacıosmanoğlu, "O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi..

Çok çirkin...
Hacıosmanoğlu, "Kullandığı cümleler Ünal hocaya yakışmadı. Arkasında hangi güçler olursa olsun, Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' sözleri çok çirkin. O lafları konuşan, o lafların altında kalır" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca, "Trabzonspor ikinci yarıla odaklanmalı" diye konuştu..

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