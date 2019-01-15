Hacı Arif Bey, Tatyos Efendi'nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında sorulan; "Hacı Arif Bey" ve "Tatyos Efendi"nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu muhtemelen hangisidir? sorusunun yanıtı...

15 Ocak 2019 03:53
Hacı Arif Bey, Tatyos Efendi'nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan; "Hacı Arif Bey" ve "Tatyos Efendi"nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu muhtemelen hangisidir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında cevabı merak edilen "Hacı Arif Bey" ve "Tatyos Efendi"nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu muhtemelen hangisidir? sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. ATV'nin sevilen yarışma programında milyonlarca lira ödül dağıtılıyor. Yarışmanın büyük ödülü 12. soru ile 1.000.000 TL'dir.
"Hacı Arif Bey" ve "Tatyos Efendi"nin eserleri hakkında bilgi verilen bir konferansın konusu muhtemelen hangisidir?

A: İstanbul ressamları
B: Klasik Türk Müziği
C: Osmanlı Barok Mimarisi
D: Minyatür Sanatı
Doğru cevap: Klasik Türk Müziği (B)

Kim Milyoner Olmak İster? Adlı yarışma programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV kanalında yayınlanmakta olan bir yarışma programı olup programın sunuculuğunu Murat Yıldırım yapmaktadır. Tüm ülkeyi ekranlarda kilitleyen bu program, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma haftanın 3 günü yayınlanmaktadır. İlk önce ünlü tiyatro oyuncusu Kenan Işık tarafından sunulmakta olan Kim Milyoner Olmak İster, 2014 yılında geçirmiş olduğu beyin kanaması dolayısıyla ünlü sanatçı dostları tarafından devam ettirilmiş ve bir süre sonra da yine Işık'ın yakın arkadaşlarından olan ünlü sanatçı Selçuk Yöntem ile yayın akışına devam etmiştir. Ardından geçtiğimiz yıl programı Murat Yıldırım sunmaya başlanmıştır.



Soru ve Ödülleri

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Dolayısı ile yarışmanın büyük ödülü 12. soru ile 1.000.000 TL'dir. Yarışmanın eski versiyonunda 500 Milyar olan ödül, 2005 senesinde paralardan atılan 6 sıfır dolayısı ile 500 Bin YTL olarak değiştirilmişti. Ancak daha sonra YTL'nin adı TL olunca buna bağlı olarak da büyük ödül 500 bin TL adını aldı. Dolayısı ile programın ismi de Kim Beş Yüz Bin İster? adını aldı. Ancak daha sonraki süreçte tekrar yayına giren programda büyük ödül diğer ülkelerde olduğu gibi 1 Milyon TL olarak değiştirildi.

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