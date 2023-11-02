Hac kuraları ne zaman, saaat kaçta çekilecek? 2023-2024 | Diyanet hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Tarihi: 02 Kasım 2023 14:13 -
Güncelleme Tarihi:
02 Kasım 2023 14:13
Hac kuraları ne zaman, saaat kaçta çekilecek? 2023-2024 | Diyanet hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023-2024 Diyanet hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ile açılan kura töreni ile kayıt hakkı kazanan isimler ekrana yansıyor. Diyanet TV canlı kura çekimi ile hacı adayları, kendi isimlerini görmek için ekranı heyecanla takip ediyor. Canlı yayını kaçıranlar ise 2024 Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile ulaşacak. Peki, 2024 Hac kura çekimi canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda? İşte, Hac kura çekilişi canlı izle.
Hac kura çekilişi sonuçları canlı yayın kanalı ve saati adayların gündeminde. 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek kurada sonuçların ne zaman ilan edileceği de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Bu noktada sonuçlarına anlık ulaşmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Hac kura çekimi canlı izle Diyanet TV üzerinden araştırmalara konu oluyor. İşte, hac kura çekilişi canlı izle ekranı.
HAC KURA SONUÇLARI CANLI İZLEYİNİZ
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2023-2024?
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 Hac kuralarının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.
2024 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Hac kura sonuçları, kura çekildiği gün yani 2 Kasım Salı günü saat 21.00'de ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.