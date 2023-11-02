Hac kuraları ne zaman, saaat kaçta çekilecek? 2023-2024 | Diyanet hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kura çekilişi sonuçları canlı yayın kanalı ve saati adayların gündeminde. 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek kurada sonuçların ne zaman ilan edileceği de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Bu noktada sonuçlarına anlık ulaşmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Hac kura çekimi canlı izle Diyanet TV üzerinden araştırmalara konu oluyor. İşte, hac kura çekilişi canlı izle ekranı.Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 Hac kuralarının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.2024 Hac kura sonuçları, kura çekildiği gün yani 2 Kasım Salı günü saat 21.00'de ilan edilecek. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası