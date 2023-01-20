Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2023

Hac kuralarından tarih yaklaşıyor. 2023 yılında Hac yapmak için ilk defa kayıt yaptıracak olanlar adaylar müracaatlarını 5-26 Ocak tarihlerinda e-Devlet üzerinden yapacak. Kayıtlar devam ederken, hacı adayları kura çekimi için tarihinin ne zaman olacağını da merak edillen konular arasında. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Ön kayıt başvuruları ise 26 Ocak'a kadar devam edecek. Daha önce kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katılmasına rağmen kesin kayıt hakkı kazanamayan adayların kayıt yenileme işlemi otomatik olarak güncellenecek. Hacı adayların il, iletişim bilgileri, adres ve konaklama türü durumlarını ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmektedir. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek Kura tarihinde adı çıkan adaylar, 2023 yılı haccı için kesin kayıt hakkı kazanacak. Kayıtlardan sonra hac kura tarihinin Diyanet tarafından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında Hac için ilk kez kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yapmak isteyen adayların işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihlerinda e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi hac ön kayıtları yine e-Devletten gerçekleşecek