Hac kuraları çekildi mi ne zaman açıklanacak? 2023 hac fiyatları, umre fiyatları ne kadar? Hac sorgulama

2022 HAC FİYATLARI | DİYANET HAC FİYATLARI

HAC FİYATLARI 2023 (DİYANET- KİŞİ BAŞI)

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ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2023 Hac kura çekiliş tarihi araştırılıyor. Kutsal toprakları ziyaret edecek vatandaşlar için 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri devam ediyor. Başvuru işlemleri her sene olduğu gibi bu yılda e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bununla birlikte hac kura takvimi de merak ediliyor. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? İşte detaylar...Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmekte. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan kişiler, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.2023 hac kura çekiliş tarihinin de kayıtlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek takvimle açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurdu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıkacak. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısıyna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası