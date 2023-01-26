Haber Tarihi: 26 Ocak 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 15:40

Hac kuraları çekildi mi ne zaman açıklanacak? 2023 hac fiyatları, umre fiyatları ne kadar? Hac sorgulama

Hac kuraları çekildi mi ne zaman açıklanacak? 2023 hac fiyatları, umre fiyatları ne kadar soruları kutsal topraklara yolculuk yapacak olan milyonlarca hacı adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "hac kuraları ne zaman çekilecek" sorusunun cevabını arıyor. Hacı adayları, sık sık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasını ziyaret ederek bilgi almaya çalışıyor. Peki, Hac kuraları çekildi mi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Hac kuraları çekildi mi ne zaman açıklanacak? 2023 hac fiyatları, umre fiyatları ne kadar? Hac sorgulama
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2023 Hac kura çekiliş tarihi araştırılıyor. Kutsal toprakları ziyaret edecek vatandaşlar için 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri devam ediyor. Başvuru işlemleri her sene olduğu gibi bu yılda e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bununla birlikte hac kura takvimi de merak ediliyor. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih açıklandı mı? İşte detaylar...
2023 HAC KURALARI ÇEKİLDE Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmekte. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan kişiler, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
2023 hac kura çekiliş tarihinin de kayıtlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek takvimle açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 HAC FİYATLARI | DİYANET HAC FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurdu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıkacak. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısıyna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

HAC FİYATLARI 2023 (DİYANET- KİŞİ BAŞI)

1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda. 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası

 
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