Hac Kuraları 2020 Sorgulama (2020 Hac Kura Sonuçları)

2020 Yılı Hac için geri sayım başladı. 2020 Yılında Hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı veya Acentalara kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.Hac organizasyonunun en büyük organizatörü durumundaki Diyanet İşleri Başkanlığı hac çıkış ve dönüş tarihlerini açıkladı. 2020 Yılı Hac organizasyonu için geri sayım başladı. Hac organizasyonunun en büyük organizatörü durumundaki Diyanet İşleri Başkanlığı hac çıkış ve dönüş tarihlerini açıkladı. Milyonlarca hacı adayının sabırsızlıkla beklediği 2020 yılı hac takvimine göre 2020 hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu. 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat edecek vatandaşlar hac ön kayıtlarını 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında yaptılar. Kura hakkı olan hacı adaylarının kura çekimi sonrası kesin kayıt süreci de tamamlandı. Daha sonra da kafileler halinde hac vazifesini ifa etmek için gruplar Mekke ve Medine'nin yolunu tutacaklar. Hac farizasını gerçekleştirdikten sonra da geri dönüşler başlayacak. İslam'ın şartlarından biri olan Hacca gitmek için binlerce vatandaş başvuruda bulundu. 2020 yılında ilk kez hacca gidecek olan vatandaşların kura çekimi 9 Ocak 2020 tarihinde yapıldı. Kura'da isimleri çıkacak hacı adayları kesin kayıt tarihlerini bekliyor. İslamın beş şartından birisi olan hac farizasını yerine getirmek için ismi hac kurasında çıkacak hacı adaylarının çıkış ve dönüş tarihleri merak ediliyor.