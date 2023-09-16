Haber Tarihi: 16 Eylül 2023 13:41 - Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 13:41

Hac kayıtları ne zaman 2024: Diyanet hac ön kayıtları ne zaman, başvurusu ve ücretleri

Hac kayıtları ne zaman 2024 başladı... Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların başlayacağı tarih belli oldu. 2024 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları e-devlet aracılığıyla ön kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Daha önceki yıllarda kayıt yaptıran hacı adaylarının kayıtları otomatik olarak yenilenecek. Peki, ilk kez kayıt yaptıranlar ön kayıt ücreti yatıracak mı?

Hac kayıtları ne zaman 2024: Diyanet hac ön kayıtları ne zaman, başvurusu ve ücretleri
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Hac ön kayıtları, 2024 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac ön kayıt takvimiyle birlikte, ön kayıt işlemleri başladı. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2024 HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül'de başlayacağını kaydetti.

Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." dedi.

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek

2024 Hac Kayıtları

Diyanet İşler Başkanlığı tarafından 2024 yılına ilişkin hac ön kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre hac farizasını yerine getirmek isteyen ve ilk defa hac başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'na hac ön kayıt başvurusunda bulunabilecek.

2024 yılı hac kurasına katılmak isteyen vatandaşlarımız ön kayıtlarını 13 Eylül – 11 Ekim 2023 tarihleri arasında E-Devlet aracılığı ile yapacak. Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak hac hakkı kazanamamış hacı adaylarının kayıtları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilecek. Hac kayıtlarında; il, adres, iletişim bilgisi veya konaklama türlerinde güncelleme yapmak isteyen vatandaşlarımızın, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapmaları gerekecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan hacı adayları, müracaatlarını hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen hacı adayları, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.


Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 hac kurasına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Hac kurasına ilişkin açıklama yapıldığı takdirde gerekli bilgilendirmeler www.semersahturizm.com sayfamızdan yayınlanacaktır. 2024 yılı hac kurasına bu yıl ilk defa hac başvurusunda bulunacak hacı adayları ile daha önceki yıllarda hac başvurusu yapmış ancak adları kurada çıkmamış hacı adayları katılabilecek.

Hac kura sonuçları hacı adayları tarafından Hac Kura ve Durum Sorgulama Ekranı'ndna öğrenilebilecek.

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