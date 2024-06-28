Habil Kara: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkü güreş antrenörü Habil Kara, hayalini kurduğu Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.



1983 yılında Bulgaristan'ın Deliorman Spor Lisesi'nden mezun olan Kara, 1989'da Bulgaristan'ın Türklere yönelik asimilasyon politikası nedeniyle Edirne'ye göç etti.



Edirne'de 35 yıldır güreşçi yetiştiren Kara, Kadın Güreş Milli Takımı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörü olarak görev yapmaya devam ediyor.



Sayısız güreşçi yetiştiren ve Türkiye'ye madalyalar kazandıran Kara'nın içindeki üniversite aşkı hiç dinmedi.



Bu süre zarfında Anadolu Ünviversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölümü'nü bitiren Kara, hayalini kurduğu bölümü okumak için kolları sıvadı.



Girdiği sınav sonucu 4 yıl önce Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü kazanan Kara, bölümü başarıyla tamamladı.



Kara, hem sporcularına hem de çevresine örnek olmaya devam ediyor.





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