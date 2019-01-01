Haberstroh: "Giannis'e inanmıyorum, LeBron ve Durant de aynısını söyledi!"

NBC Sports'tan Tom Haberstroh, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Milwaukee'den ayrılmayacağına dair söylediklerine inanmadığını söyledi ve bunu geçmişte Kevin Durant ve LeBron James'in durumlarıyla karşılaştırdı.



Uzun bir süredir, Giannis'in bu sezon NBA Finallerine katılamazlarsa, Milwaukee'yi terk edebileceğine dair söylentiler dolaşıyordu.



Greek Freak, Bucks ile sezonu ikinci turda Miami Heat'e elendiği için erken sona erdiğinde, bu dedikoduları şu şekilde yalanlamıştı:



"Böyle bir şey olmayacak. Olmayacak. Bazıları bir engel görür ve başka bir yöne gider. Ben bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışırım. Takım olarak ve bireysel olarak daha iyi olmalıyız ve gelecek sezon bu noktaya geri dönmeliyiz. Şampiyonluk kazanmak kolay olsaydı, herkes kazanırdı. Biz kaybettik. Herkes de kaybettiğimizi gördü. Hayal kırıklığı yaratan bir durum, ama ne yapacağız? Çalışmaya devam edeceğiz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum."



"DURANT VE LeBRON DA ÖYLE DEMİŞTİ!"



Haberstroh, Giannis'i sözlerine pek inanmadığını, sebebinin ise yakın zamanda Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in eski takımlarından ayrılmadan hemen önce kendi takımlarını övmesi olduğunu belirtti. Haberstroh ayrıca, Giannis'in Golden State Warriors'a gitmesinin pek olası gözükmediğini de ekledi:



"Golden State Warriors veya Giannis'i Milwaukee'den alma umudu olan herhangi bir NBA takımı iseniz, bu, pek duymak isteyeceğiniz bir şey değil. Ancak, ben hep insanlara Kevin Durant ve LeBron James'in de takımlarından ayrılmadan önce Oklahoma City, Cleveland ve Miami hakkında çok güzel şeyler söylediğini hatırlatırım. Giannis'in Milwaukee'den ayrılması ihtimalini göz ardı etmeyin, ama bunun Golden State Warriors için olacağını da pek olası görmüyorum."



Warriors, en azından Bucks'ın tekliflerini dinlemesini sağlamak için yeterli varlığa sahip. Yine de, bu anlaşmanın yalnızca bir yıllık bir kiralama gibi olması durumunda elindeki varlıkları riske atmamak için, Giannis'in bir tür taahhüdüne ihtiyaçları var.



The Athletic'den Shams Charania ayrıca, Bucks'ın Giannis'ye bu sezon sonrasında beş yıllık bir "supermax" teklifi sunacağını da ekledi.



