Hababam Sınıfı Yeniden oyuncu kadrosu, konusu

Rıfat Ilgaz'ın efsane serisi Hababam Sınıfı günümüz uyarlamasıyla beyazperdeye gelmeye devam ediyor. Yeni hocalar ve yeni Hababam ile eğlence hız kesmeden sürüyor. Hababam Sınıfı Yeniden filmi fragmanı izle.

11 Mayıs 2020 17:14
Hababam Sınıfı Yeniden oyuncu kadrosu, konusu
Hababam Sınıfı Yeniden filmi yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstleniyor. Filmin senaryosunu Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey Tanıl yazdı. Kadrosunda Yusuf Çim, Tolga Deniz, Altan Erkekli gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir?
HABABAM SINIFI YENİDEN OYUNCULARI
Uzun bir aradan sonra yeni maceralarla beyazperdeye gelen Hababam Sınıfı serisi kaldığı yerden sürüyor. Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncu kadrosunda; Yusuf Çim, Tolga Deniz, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Özge Özacar, Giray Altınok, Eda Özerkan, Nazlı Pınar Kaya, Sami Aksu, Irmak Aydın, Fırat Albayram, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan, Vural Ceylan yer alıyor.



HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ KONUSU

Türkiye'nin bu zamana kadar bilinen en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil ediliyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor. Hababamı bu macerada neler bekliyor.

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ FRAGMANI İZLE

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