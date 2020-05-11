Hababam Sınıfı Yeniden oyuncu kadrosu, konusu

HABABAM SINIFI YENİDEN FİLMİ FRAGMANI İZLE

Hababam Sınıfı Yeniden filmi yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstleniyor. Filmin senaryosunu Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey Tanıl yazdı. Kadrosunda Yusuf Çim, Tolga Deniz, Altan Erkekli gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Yeniden konusu nedir?Uzun bir aradan sonra yeni maceralarla beyazperdeye gelen Hababam Sınıfı serisi kaldığı yerden sürüyor. Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncu kadrosunda; Yusuf Çim, Tolga Deniz, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Özge Özacar, Giray Altınok, Eda Özerkan, Nazlı Pınar Kaya, Sami Aksu, Irmak Aydın, Fırat Albayram, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Deniz Yeşil Mavi, Nural Demirhan, Vural Ceylan yer alıyor.Türkiye'nin bu zamana kadar bilinen en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil ediliyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor. Hababamı bu macerada neler bekliyor.