Hababam Sınıfı Üç Buçuk nerede çekildi, kaç yılında

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Üç Buçuk kaç yılında çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

13 Mayıs 2020 16:07
Hababam Sınıfı Üç Buçuk nerede çekildi, kaç yılında
Hababam Sınıfı Üç Buçuk konusu, oyuncuları gibi birçok konuda izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında bu akşam izleyicilerine keyifli zaman geçirtecek olan yapımda Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri),Seda Sayan (Bedriye),Şafak Sezer (Ercüment),Memet Ali Alabora (Matkap Emre),Peker Açıkalın (Psiko),Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan),Melih Ekener (Beberuhi) gibi birbirinden komik karakterleri ve oyuncuları ile kahkaha tufanı yaşatmaya geliyor. Bununla ilgili olarak Hababam Sınıfı Üç Buçuk kaç yılında ve nerede çekildi sorusu araştırılıyor. Peki, Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları kim? İşte hakkında merak edilen tüm o detaylar…
HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

2005 yılında İstanbul Çamlıca Lisesi'nde çekilmiştir.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK KONUSU

Askerliğini bitiren şamatacı Hababam Sınıfı yuvasına geri döner. Bir türlü iflah olmayan sınıf, Çamlıca Lisesi'nin müdür ve öğretmenlerini yeniden çileden çıkarmak üzeredir. Okul müdürü Deli Bedri Hababam Sınıfı'nı bu kez kesin göndermek niyetindedir. Karısı Deli Bedriye ve oğlu ile beraber okula taşınır. Türlü numaralarla onlardan kurtulmaya kararlıdır. Deli Bedriye'yi de çok geçmeden düşmanları arasına katan Hababam Sınıfı'nı yeni sürprizler beklemektedir. Okul koridorlarında yeni bir kovalamaca başlar. Kadrosunu yeni isimler katarak vazgeçilmez karakterleri ile yoluna devam eden film, bu kez korku ve komediyi aynı anda yaşatmayı hedefliyor.

HABABAM SINIFI ÜÇ BUÇUK OYUNCULARI

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri)
Seda Sayan (Bedriye)
Şafak Sezer (Ercüment)
Memet Ali Alabora (Matkap Emre)
Peker Açıkalın (Psiko)
Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)
Melih Ekener (Beberuhi)
Kibariye (Müzik hocası Nuriye)
Hakan Yılmaz (Feza)
Dost Elver (Peltek)
Sümer Tilmaç (Sazan Kamil)
Zihni Göktay (Yusuf Hoca)
Hamit Haskabal (Niyazi Hoca)
Tuncay Akça (Bacaksız)
Deniz Oral (Sumo)
Seçkin Piriler(alara)
Halit Akçatepe (Güdük Necmi)
Tuğçe Koçak (Dilara)

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