Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları ve konusu

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Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır. İşte Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları…Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.Münir Özkul – Kel MahmutKemal Sunal – İnek ŞabanAdile Naşit – Hafize AnaŞener Şen – Badi EkremAvni Yalçın – Edebiyat Hocası AvniFeridun Şavlı – Domdom AliAhmet Arıman – Hayta İsmailSevda Aktolga – SevdaAyşen Gruda – AyşeMuharrem Gürses – Okul müdürüAyben Erman – SevtapTeoman Ayık – ÖğrenciFiliz Bozkurt – FilizSevtap Erdemli – SevtapErgin Orbey – Hüseyin Şevki TopuzCem Gürdap – Tulum HayriErtuğrul Bilda – KülyutmazTalat Dumanlı – Sıtkı HocaHayri Karabey – Rıza HocaAli Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)Hakkı Karadayı – Veysel EfendiSıtkı Akçatepe – Paşa Nuri