Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları ve konusu

Bu akşam TV'de Hababam Sınıf Tatilde var! Yeşilçam'ın klasiklerinden Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı Tatilde 1978 yılında çekildi. Peki Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kim, konusu ne?

05 Nisan 2020 22:13
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kimler? İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları ve konusu
Hababam Sınıfı Tatilde filmi! Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır. İşte Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları…
HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

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HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI

Münir Özkul – Kel Mahmut
Kemal Sunal – İnek Şaban
Adile Naşit – Hafize Ana
Şener Şen – Badi Ekrem
Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Sevda Aktolga – Sevda
Ayşen Gruda – Ayşe
Muharrem Gürses – Okul müdürü
Ayben Erman – Sevtap
Teoman Ayık – Öğrenci
Filiz Bozkurt – Filiz
Sevtap Erdemli – Sevtap
Ergin Orbey – Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda – Külyutmaz
Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca
Hayri Karabey – Rıza Hoca
Ali Yalaz – 317 Şeref (Mahmut Hoca'nın eski öğrencisi iş adamı)
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

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