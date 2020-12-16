Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi, Hababam Sınıfı Tatilde canlı izle ShowTV
Yeşilçam'ın klasiklerinden Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı Tatilde 1978 yılında çekildi. Peki Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kim, konusu ne? Türk sinema tarihinin en önemli filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin 4. filmi olan Hababam Sınıfı Tatilde canlı izlemek için 16 Aralık 2920 Çarşamba televizyon ekranında olacak. Hababam Sınıfı izle, Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi, Hababam Sınıfı oyuncuları youtube izle detayları haberimizde...
Ttelevizyon ekranlarında ShowTV'de yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman çekildi, Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi izleyicileri merak ediyor. Türk sinema tarihinin en çok izlenen ve Türk halkı tarafından bilinen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı konusu nedir? Hababam Sınıfı ne zaman saat kaçta hangi kanalda detayları haberimizde bulunuyor. Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı Hababam Sınıfı Tatilde filminin senaryosunu Sadık Şendil yazarken yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yapmıştır. İşte Hababam Sınıfı Tatilde konusu ve oyuncuları…
16 Aralık Çarşamba Hababam Sınıfı Tatilde Show TV'de yayınlanacak ve saat 20:00'de başlayacak.
HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.