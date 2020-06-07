Hababam Sınıfı Semra Hoca kimdir? Semra Özdamar hayatı

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ilk filmin yapımından bir sene sonra vizyona giren film. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanmış serinin ikinci ve en çok hasılat yapan filmidir. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü alan film. İlk serideki karakterlerin tümü haricinde filme sadece bu seride eşlik eden Semra Özdamar (Semra Hoca) ve serinin son filmi hariç tüm filmlerde eşlik edecek olan Şener Şen (Badi Ekrem) katılmıştır.Şener Şen ve Kemal Sunal'ın birlikte rol aldıkları ilk filmdir ve Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.Semra Özdamar (d. 11 Ocak 1956 - Bursa) Türk sinema sanatçısı, yazar. 1973 yılında sinemaya başlayan sanatçı, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak, öykü yazarlığına başladı. Bir süre Almanya'da yaşadı. 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın'ın eski eşidir.Ödülleri14.Antalya Film Şenliği, 1977, En İyi Kadın Oyuncu Kara Çarşaflı GelinFilmografisi1974 - Anadolu Ekspresi1974 - Erkeksen Kaçma1974 - Ferhat1974 - Yalnız Adam1974 - Tütün Zamanı1974 - Arkadaş1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı1975 - Yarınlar Bizim 21975 - Kara Çarşaflı Gelin1975 - Bir Gün Mutlaka1977 - Güneşli Bataklık1978 - At Gözlüğü1984 - O'na Çirkin Kral DerlerdiSahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır. Okula edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefat etmesi üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir. Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır. Şaban'ın, Semra Hoca'ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar, ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar.İlk uyarıdan sonra Hababam Sınıfı, Semra hoca'ya o günün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyerek sınıfça mezarlığa gitmek için okuldan çıkarlar ve Semra Hoca'yı maça davet ederler fakat gitmeyince sınıfça Fenerbahçe maçına giderler. Semra Hoca ise Mahmut Hoca'ya sınıfı şikayet eder. Mahmut hoca da sınıfı kapıda karşılar ve ceza olarak okul bahçesinde tüm okulun önünde tek ayak üstünde durma cezası verir ve tüm sınıf rezil olur. Sınıf, Semra Hoca'yla derste söz dalaşına girer ve hoca okulu terk etmek üzere sınıftan çıkar gider, ama Mahmut hoca, Semra Hoca'yı bu isteğinden vazgeçirir. Okula müfettiş Hüseyin Şevki Topuz'un geldiğini öğrenen sınıf, daha önce Güdük Necmi'nin yaptığı müfettiş numarası üzerine sınıfa gerçek müffettiş girer ve Akil Hoca yine aynı numaranın yapıldığını sanarak müfettişi dersten atar ve daha sonra gerçek müfettiş olduğunu müdür Akil Hoca'ya söyler ve okuldan atar. Bunun üzerine Hababam Sınıfı, Milli Eğitim Bakanı'nın Akil Hoca'nın öğrencisi olduğunu öğrenirler ve Akil Hoca'yı tekrar okula aldırırlar. Ferit ve Necmi'nin Semra Hoca'dan geldiğini sanan Şaban derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca'ya üç kere inek gibi mö'ler ve Semra Hoca'dan tokat yer bunun üzerine bütün sınıf hocaya yapılan sınavda sınav kâğıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören hocanın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir tekrar okulda kalacak olan sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut hoca hepsiyle konuşur ve Semra Hoca da suçun öğrencilerde değil velilerinde olduğunu öğrenerek tüm sınıfı affeder.Serinin ilk filminde yer alan tüm oyuncular bu filmde de yer almıştır. Başrollerde Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır. Yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Feridun Şavlı (Domdom Ali), Cem Gürdap (Tulum Hayri), Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir) ve Cengiz Nezir (Bozum Cahit) yer almıştır.Serinin bu filminde Semra Özdamar Semra Hoca rolüyle kadroya dahil olmuştur ve sadece serinin bu filminde oynamıştır. Şener Şen'de Badi Ekrem rolüyle kadroya dahil olmuştur, serinin ilk ve son filmleri hariç diğer tüm filmlerinde oynamıştır. Oynadığı Badi Ekrem karakterinden sonra birçok filmde oynamıştır ve Yeşilçam'ın yıldızları arasına adını yazdırmıştır.Ayrıca film Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.Hazırlık ve yapım öncesiRıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanan filmle aynı adı taşıyan romanı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'dan uyarlanmıştır. Serinin ilk filminin çok iyi başarıya ulaşması sonucunda senarist Sadık Şendil roman'dan sahneleri senaryo'ya uyarlamaya başlamış ve filme uyarlamıştır, Hem romandan alınarak hem de 1970'ler'e yani filmin çekildiği dönem ile romana sentezlenerek çekilmiştir.ÇekimTüm serinin çekildiği binanın arka bahçesi. Serinin ilk filminin büyük ilgi görmesinden sonra 1975 yılının baharında çekilmiştir. Filmin çekimleri yine İstanbul, Üsküdar'da yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir. Filmin sahneleri genellikle okulda ve okul'un bahçesinde yer almıştır. Eski ve yeni serinin tüm filmlerin çekimleri bu binada gerçekleşmiştir.MüzikFilmin müzikleri yine bestekâr Melih Kibar tarafından hazırlanmış ve bestelenmiştir. Bu filmle beraber Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film Müziği Ödülü aldı. Türk sineması'nın en çok akılda kalan film müziklerinden olmuştur. Filmin son sahnesinde yer alan döneme veda sahnesinde çalan şarkılar arasında Beyaz Kelebekler'in Ateş Böceği şarkısı ve o dönemlerde yaptığı her şarkıyla zirveye yerleşen Erkin Koray'ın Estarabim ve Feshupanallah şarkıları filmde kullanılmıştır ve o zamanlar bir nevî Hababam Sınıfı aracılığıyla şarkıların klibi olmuş oldu. Estarabim şarkısının sözleri filme göre uyarlandı. Böyle bir yâr istemem sözü Böyle hoca istemem olarak değiştirildi.Kemal Sunal - İnek ŞabanMünir Özkul - Kel MahmutAdile Naşit - Hafize AnaŞener Şen - Badi EkremTarık Akan - Damat FeritSemra Özdamar - Semra HocaMuharrem Gürses - Okul Müdürü Muharrem GürHalit Akçatepe - Güdük NecmiTeoman Ayık - ÖğrenciFeridun Şavlı - Domdom AliSıtkı Akçatepe - Paşa NuriErgin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki TopuzCem Gürdap - Tulum HayriAhmet Arıman - Hayta İsmailKemal Ergüvenç - Kemal HocaErtuğrul Bilda - Külyutmaz NecmiTalat Dumanlı - Sıtkı HocaHayri Karabey - Rıza HocaCengiz Nezir - Bozum CahitBülent İğdiroğlu - Kalem ŞakirHakkı Karadayı - Veysel EfendiTayfun Akalın - ÖğrenciOrhan Aydınbaş - Milli Eğitim BakanıSelim Naşit - Süslü SelimEkrem Dümer - BürokratDilaver Gür - DilaverAkil Öztuna - Akil HocaTuncay Akça - BacaksızLeman Akçatepe - Damat Ferit'in annesiErcan Gezmiş - Postal RızaGazanfer Şener - KikirikZülfükar Öner - Öğrenci