Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi, kaç yılında

Beyazperdenin efsanevi yapımları arasında alan orijinal Hababam Sınıfı filmlerinden esinlenerek çekilen ve günümüz imkanlarının kullanıldığı Hababam Sınıfı Askerde, bu akşam televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Başrolünde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe ve Hülya Avşar'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Ferdi Eğilmez üstleniyor. Vizyona girdiği andan itibaren beyaz perdede büyük beğeni toplayan filmin konusu ve oyuncuları ise merak edilmeye başlandı. Bu akşam ekrana gelen komedi türündeki filmde Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur. Yönetmenliğini Ferdi Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi?Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi. Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.Hababam Sınıfı Askerde filminin çekimleri stanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)Şafak Sezer (Ercüment)Memet Ali Alabora (Matkap Emre)Peker Açıkalın (Psiko)Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)Melih Ekener (Beberuhi)Ceyhun Yılmaz (Kermit)Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)Ümit Okur (Emir Eri Besim)Kerem Alışık (Sabit)Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)Tuncay AkçaNejat BirecikHamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)Mustafa Turan (Hüseyin)Ceylan GüvençMelisa TorosHelin AvşarSeçkin Piriler (Arzucan)Duran Uruç (Tomarzalı)Fadı Mahfouz (Dozer)Burak Öncü