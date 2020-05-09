Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi, kaç yılında

Hababam Sınıfı Askerde TV'de! Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Hababam Sınıfı, çağımız imkanlarıyla, yeni senaryo ve yeni oyuncularla yeniden çekilmişti. ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Hababam Sınıfı Askerde filmi için geri sayım başladı. Hababam Sınıfı Askerde filminin çekimleri İstanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

09 Mayıs 2020 15:03
Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi, kaç yılında
Beyazperdenin efsanevi yapımları arasında alan orijinal Hababam Sınıfı filmlerinden esinlenerek çekilen ve günümüz imkanlarının kullanıldığı Hababam Sınıfı Askerde, bu akşam televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Başrolünde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe ve Hülya Avşar'ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Ferdi Eğilmez üstleniyor. Vizyona girdiği andan itibaren beyaz perdede büyük beğeni toplayan filmin konusu ve oyuncuları ise merak edilmeye başlandı. Bu akşam ekrana gelen komedi türündeki filmde Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur. Yönetmenliğini Ferdi Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi?
HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı Askerde, 2005 çıkışlı Türk komedi filmi. Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.

HABABAM SINIFI ASKERDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Askerde filminin çekimleri stanbul Kartal'daki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)
Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)
Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)
Şafak Sezer (Ercüment)
Memet Ali Alabora (Matkap Emre)
Peker Açıkalın (Psiko)
Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)
Melih Ekener (Beberuhi)
Ceyhun Yılmaz (Kermit)
Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)
Ümit Okur (Emir Eri Besim)
Kerem Alışık (Sabit)
Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)
Tuncay Akça
Nejat Birecik
Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)
Mustafa Turan (Hüseyin)
Ceylan Güvenç
Melisa Toros
Helin Avşar
Seçkin Piriler (Arzucan)
Duran Uruç (Tomarzalı)
Fadı Mahfouz (Dozer)
Burak Öncü

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ FRAGMANI İZLE

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