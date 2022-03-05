Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü ile yollarını ayırdı

Haas Formula 1 Takımı, Rus sürücüsü Mazepin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Haas F1 Takımı, Rus sürücüsü ile yollarını ayırdı
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05 Mart 2022 13:30
Formula 1 takımlarından Haas, Rus pilot Nikita Mazepin ve sponsoru olan Rus şirketi Uralkali'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

ABD'li iş insanı Gene Haas'ın sahibi olduğu takımdan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Uralkali şirketinin isim ortaklığı, Nikita Mazepin'in de sürücülük anlaşmasının feshedilmesine karar verilmiştir." denildi.

2021 sezonunda Haas F1 Takımı'nda yarışan Mazepin'in yerini kimin alacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Rus kimya şirketi Uralchem'in sahibi Dmitry Mazepin'in oğlu olan 23 yaşındaki pilot, 2018 GP3 Serisi'ni 2. sırada tamamlamıştı.

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