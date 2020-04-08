Haaland'dan Sörloth'a: 'Mükkemmel'

Dortmund'un gol makinası Norveçli Erling Haaland, katıldığı canlı yayında Trabzonsporlu Akexander Sörloth'a övgü dolu sözler kullandı.433 isimli Instagram hesabının canlı yayınına katılan 19 yaşındaki yıldız Sörlöth'un mükemmel bir form yakaladığını belirterek, "Onunla Milli takımda beraberiz. Türkiye'de mükemmel işler yapıyor. Trabzonspor'un önemli bir parçası haline geldi. Onun bu başarısından ben de mutluluk duyuyorum" sözlerini sarf etti.Alexander Sörloth ile Norveç Milli Takımı'nın hücum hattını oluşturan Haaland, bu sezon Salzburg'da sezonun ilk yarısında 22 maçta 28, devre arasında transfer olduğu Dortmund'da ise sezona ara verilmeden önce ise Dortmund'da 11 maçta 12 gol kaydetti.