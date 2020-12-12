Haaland'dan İtalya'ya transfer itirafı geldi

Dortmund'un genç süper yıldızı Erling Haaland, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



20 yaşındaki Norveçli, Dortmund'a imza atmadan önce Juventus'la transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.



"ÇOK ETKİLENMİŞTİM"



Golden Boy adayı açıklamasında; "Juventus'la görüşmüştük. Stadyumda Juventus-Inter maçını izlemiştik. Harika bir deneyimdi ve gerçekten atmosferden çok etkilenmiştim." dedi.



Haaland, bir süredir takımdan uzak kaldı. Sakatlığı bulunan oyuncunun yokluğunda sorun yaşayan Borussia Dortmund, son olarak Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.



