Haaland'dan İtalya'ya transfer itirafı geldi

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı olan Haaland, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Haaland'dan İtalya'ya transfer itirafı geldi
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12 Aralık 2020 21:59
Dortmund'un genç süper yıldızı Erling Haaland, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki Norveçli, Dortmund'a imza atmadan önce Juventus'la transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

"ÇOK ETKİLENMİŞTİM"

Golden Boy adayı açıklamasında; "Juventus'la görüşmüştük. Stadyumda Juventus-Inter maçını izlemiştik. Harika bir deneyimdi ve gerçekten atmosferden çok etkilenmiştim." dedi.

Haaland, bir süredir takımdan uzak kaldı. Sakatlığı bulunan oyuncunun yokluğunda sorun yaşayan Borussia Dortmund, son olarak Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.



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