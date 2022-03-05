Haaland yine sakatlandı, 1 ay daha yok

Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın sakatlığının nüksettiği ve bir süre daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Ocak ayından bu yana sahalara dönemeyen Haaland'ın bir kez daha sakatlandığı belirtilerek yaklaşık 1 ay daha formasına kavuşamayacağı ifade edildi.



Bu sezon çıktığı 20 maçta 23 gol atan 21 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile görüşme halinde olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



Ayrıca Real Madrid, PSG, Manchester City gibi ekiplerin de Haaland'ın durumunu yakından takip ettiği biliniyor.





İLGİLİ VİDEO