Haaland yine coştu, Dortmund kazandı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-2 kazanarak çeyrek finale yükselmek için avantajlı skor elde etti.



Karşılaşmanın 7. dakikasında Suso ile öne geçen Sevilla'ya Dortmund'un cevabı arka arkaya oldu. 19. dakikada Mahmoud Dahoud'un golüyle eşitliği yakalayan Alman ekibi, 27 ve 43. dakikalarda Haaland'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olan taraf Sevilla oldu ve 84'de De Jong'un golüyle İspanyollar skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund deplasmanda 3-2'lik galibiyeti elde etti.



20 yaşındaki Norveçli yıldız Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13. maçında 18. golünü atarak bu alanda rekor kırdı ve tarihe geçti. Haaland ayrıca 2 gol daha atması halinde ülkes Norveç'in Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ismi olacak. Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.



Karşılaşmanın rövanşı 9 Mart'ta Dortmund'un sahasında oynanacak.



