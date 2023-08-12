Haaland yıldızlaştı Manchester City galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in açılış karşılaşmasında son şampiyon Manchester City, Burnley'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Haaland yıldızlaştı Manchester City galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2023 00:02
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 00:07
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, 1 yıl aradan sonra lige geri dönen Burnley'i deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. 

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 4. ve 36. dakikalarda Erling Haaland ve 75. dakikada Rodri kaydetti. 

Kevin De Bruyne 23.dakikada sakatlanarak yerini Mateo Kovacic'e bıraktı. 

Burnley'de Zaroury 90+3'de kırmızı kart gördü.

KOMPANY İLKE İMZA ATTI

Manchester City'inin efsanevi kaptanı ve Burnley'nin teknik direktörü Vincent Kompany, İngiltere Premier Lig'de maça çıkan ilk Belçikalı menajer olmayı başardı.

GVARDIOL SİFTAH YAPTI

Manchester ekibinde rekor bedelle transfer olan Josko Gvardiol 79. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez forma giydi. 

REDMOND UZATMALARDA SÜRE ALDI

Geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta geçiren Nathan Redmond 90+1'de Burnley adına oyuna dahil oldu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery