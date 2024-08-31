Haaland şov yaptı, City rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Manchester City oldu.

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Haaland şov yaptı, City rahat kazandı!
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31 Ağustos 2024 21:33
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 10, 30 ve 83. dakikada Erling Haaland kaydetti.

24 yaşındaki Erling Haaland, kariyerinin 24. hat-trick'ine ulaştı. Norveçli golcü, bu hat-tricklerin 8'ini Premier League'de yaptı.

West Ham United'ın tek golü 19. dakikada Ruben Dias'ın ters vuruşunda geldi.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 9 yaptı. West Ham United 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Manchester City, Yunus Emre Konak'ın formasını giydiği Brentford'u ağırlayacak. West Ham United, Fulham'a konuk olacak.

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