Haaland: 'Solskjaer bana çok şey öğretti'

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Braut Haaland, Molde'de beraber çalıştığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında açıklamalarda bulundu.Erling Haaland yaptığı açıklamada; "" dedi.Erling Braut Haaland bu sezon RB Salzburg ve Borussia Dortmund formaları ile çıktığı toplam 33 resmi maçta 40 gol ve 9 asist yaptı.