Haaland: 'Solskjaer bana çok şey öğretti'

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Braut Haaland, Molde'de beraber çalıştığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında açıklamalarda bulundu.
"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"
Erling Haaland yaptığı açıklamada; "Solskjaer, 16 yaşında Molde'ye geldiğimde bana ilk günden itibaren çok şey öğretti. Forvetti, ben de forvetim. Benim için bir rüya olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bana bitiricilik ve penaltı noktası üzerinde birçok beceri gösterdi" dedi.
Erling Braut Haaland bu sezon RB Salzburg ve Borussia Dortmund formaları ile çıktığı toplam 33 resmi maçta 40 gol ve 9 asist yaptı.
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"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"
Erling Haaland yaptığı açıklamada; "Solskjaer, 16 yaşında Molde'ye geldiğimde bana ilk günden itibaren çok şey öğretti. Forvetti, ben de forvetim. Benim için bir rüya olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bana bitiricilik ve penaltı noktası üzerinde birçok beceri gösterdi" dedi.
Erling Braut Haaland bu sezon RB Salzburg ve Borussia Dortmund formaları ile çıktığı toplam 33 resmi maçta 40 gol ve 9 asist yaptı.
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