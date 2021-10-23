Haaland'sız Dortmund, Bielefeld'e karşı zorlanmadı

Almanya Bundesliga'da 9. hafta karşılaşmasında Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund'u konuk etti.



Schüco Arena'da oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emre Can, 45. dakiakda Matts Hummels ve 72. dakikada Jude Bellingham attı. Bielefeld'in tek sayısını ise 87. dakikada Klos kaydetti.



Erling Haaland, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymedi.



Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 4. galibiyetini aldı ve 21 puanla 2. sırada yer buldu. Son 4 maçında 3. kez kaybeden Bielefeld ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.



Dortmund, gelecek hafta Köln'ü ağırlayacak. Bielefeld ise Mainz'ı konuk edecek.





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