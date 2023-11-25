Haaland rekor kırdı, City'nin serisi bitti; kazanan yok!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. Manchester City'nin evindeki 23 maçlık galibiyet serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Erling Haaland ise Premier Lig'de 50 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haaland rekor kırdı, City'nin serisi bitti; kazanan yok!
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25 Kasım 2023 17:22
Son güncelleme 25 Kasım 2023 17:29
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında dev maçta Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Manchester City, 27. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçti. Norveçli oyuncu, bu golüyle birlikte Premier Lig'de 48 maçta 50 gole ulaştı ve bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlandı.



İkinci yarının büyük bölümü de 1-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ederken Liverpool, 80'de eşitliği yakaladı. Jürgen Klopp'un ekibinde skora denge getiren isim Trent Alexander-Arnold oldu.

Maçta başka gol olmadı Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

LIVERPOOL REKORA İZİN VERMEDİ

Bu sonucun ardından Manchester City'nin evindeki 23 maç üst üste kazanma rekoru sona erdi. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçtan galibiyetle ayrılsaydı, 131 yıllık İngiliz futbol rekorunu egale edecekti.

Manchester City, ligde 29 puana yükseldi. Liverpool, puanını 28 yaptı.

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Liverpool ise evinde Fulham'ı ağırlayacak.

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