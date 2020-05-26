Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Braut Haaland, gol istatistikleriyle Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi bile geride bıraktı.
Henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan Dortmundlu golcü, maç başına gol rakamıyla iki efsanevi yıldızı geride bıraktı. Oynadığı ligler ve turnuvalarda tüm rekorları elinde tutan Ronaldo ve Messi ikilisine göre maç başına daha fazla gol atan Haaland'ın rekorlar kırıp kıramayacağı şimdiden merak konusu oldu.
İşte 3 oyuncunun 19 yaş 10 aylık iken yakaladığı gol istatistikleri:
İlk 62 gole ulaştıkları maç sayısı ise şu şekilde oldu:
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Henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan Dortmundlu golcü, maç başına gol rakamıyla iki efsanevi yıldızı geride bıraktı. Oynadığı ligler ve turnuvalarda tüm rekorları elinde tutan Ronaldo ve Messi ikilisine göre maç başına daha fazla gol atan Haaland'ın rekorlar kırıp kıramayacağı şimdiden merak konusu oldu.
İşte 3 oyuncunun 19 yaş 10 aylık iken yakaladığı gol istatistikleri:
|Oyuncu
|Maç
|Gol
|MBG Ort.
|Erling Haaland
|106
|62
|0.58
|Lionel Messi
|63
|20
|0.31
|Cristiano Ronaldo
|87
|12
|0.13
İlk 62 gole ulaştıkları maç sayısı ise şu şekilde oldu:
|Oyuncu
|62 gol için maç sayısı
|Erling Haaland
|106
|Lionel Messi
|132
|Cristiano Ronaldo
|233
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