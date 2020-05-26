Haaland, Messi ve Ronaldo'yu solladı!

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, gol sayısıyla tüm rekorları ellerinde tutan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya göz kırptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Haaland, Messi ve Ronaldo'yu solladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2020 14:26
Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Braut Haaland, gol istatistikleriyle Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi bile geride bıraktı.

Henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan Dortmundlu golcü, maç başına gol rakamıyla iki efsanevi yıldızı geride bıraktı. Oynadığı ligler ve turnuvalarda tüm rekorları elinde tutan Ronaldo ve Messi ikilisine göre maç başına daha fazla gol atan Haaland'ın rekorlar kırıp kıramayacağı şimdiden merak konusu oldu.

İşte 3 oyuncunun 19 yaş 10 aylık iken yakaladığı gol istatistikleri:

Oyuncu Maç Gol MBG Ort.
Erling Haaland 106 62 0.58
Lionel Messi 63 20 0.31
Cristiano Ronaldo 87 12 0.13

İlk 62 gole ulaştıkları maç sayısı ise şu şekilde oldu:



Oyuncu  62 gol için maç sayısı
Erling Haaland 106
Lionel Messi 132
Cristiano Ronaldo 233

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için