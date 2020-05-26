Oyuncu Maç Gol MBG Ort. Erling Haaland 106 62 0.58 Lionel Messi 63 20 0.31 Cristiano Ronaldo 87 12 0.13

Oyuncu 62 gol için maç sayısı Erling Haaland 106 Lionel Messi 132 Cristiano Ronaldo 233

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Braut Haaland, gol istatistikleriyle Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi bile geride bıraktı.Henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan Dortmundlu golcü, maç başına gol rakamıyla iki efsanevi yıldızı geride bıraktı. Oynadığı ligler ve turnuvalarda tüm rekorları elinde tutan Ronaldo ve Messi ikilisine göre maç başına daha fazla gol atan Haaland'ın rekorlar kırıp kıramayacağı şimdiden merak konusu oldu.