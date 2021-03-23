Haaland: "Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum"

Erling Haaland, sadece çalışmaya odaklandığını belirterek Messi ve Ronaldo seviyesine yükselmek için öğrenmesi gereken çok şey olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland: 'Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum'
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23 Mart 2021 02:45
Dortmundlu Erling Haaland, kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirterek Messi ve Ronaldo seviyesine gelmeye çaba sarf ettiğini söyledi.

20 yaşındaki Norveçli forvet Dagbladet'e yaptığı açıklamada, "Futbolumu geliştirmek için sadece kendimi düşünüyorum. Muhtemelen tarihin en iyi oyuncuları olan Messi ve Ronaldo'yla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Onların seviyesine ulaşmak için hala öğrenmem gereken çok şey var." açıklamasını yaptı.

Kariyerini yükseltmek için acele etmediğini belirten Haaland, çalışmaya devam ederek her geçen gün performansını yükseltmeyi hedeflerini belirtti.

Norveçli gol makinası bu sezon çıktığı 21 Bundesliga maçında 20, 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise 10 gol kaydetti.



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