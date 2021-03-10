Haaland kırmadık rekor bırakmadı!

Borussia Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland, Sevilla karşısında 4 farklı rekor kırdı.



Haaland karşılaşmada attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole en erken ulaşan ve en genç isim olurken bu sayıya sadece 14 maçta ulaştı. Norveçli oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.



Haaland'un rekortmen olduğu bir başka istatistik de üst üste 6 maçta gol atan en genç oyuncu ünvanı alması oldu.



