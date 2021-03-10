Haaland kırmadık rekor bırakmadı!

Dortmund'un 20 yaşındaki golcüsü Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sevilla maçında kırdığı rekorlarla bir kez daha ağızları açık bıraktı.

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Haaland kırmadık rekor bırakmadı!
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10 Mart 2021 00:41
Borussia Dortmund'un Norveçli gol makinesi Erling Haaland, Sevilla karşısında 4 farklı rekor kırdı.

Haaland karşılaşmada attığı 2 golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole en erken ulaşan ve en genç isim olurken bu sayıya sadece 14 maçta ulaştı. Norveçli oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Haaland'un rekortmen olduğu bir başka istatistik de üst üste 6 maçta gol atan en genç oyuncu ünvanı alması oldu.



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