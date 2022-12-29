Haaland kaldığı yerden devam etti!

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United'a konuk oldu.



Elland Road'da oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-1 kazanarak galibiyet elde etti.



Karşılaşmada ilk yarının son dakikasına girilirken sahneye çıkan Rodri, 45+1'de attığı golle takımını öne geçirdi. 51. dakikada sahneye çıkan Haaland attığı golle farkı ikiye çıkardı. 64'te bir kez daha fileleri havalandıran Haaland, üç farklı üstünlüğü getirdi. 73'te Struijk'in golüyle skor 3-1'e geldi ve maç bu skorla sona erdi.



Gol makinası Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 14 maçta 20 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde bu sayıya en erken ulaşan isim olmayı başararak rekorlarına bir yenisini ekledi.



Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısının sonunda boş kaleye kaçırdığı golle büyük eleştirilere maruz kalan Grealish, Haaland'ın attığı iki gole yaptığı asistin yanı sıra ikinci yarıdaki futboluyla adeta parmak ısırttı.



Manchester City bu sonuçla 35 puana yükselerek lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Leeds United ise 15 puanda kaldı.





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