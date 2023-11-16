Haaland'ın serbest kalma maddesi ne kadar? Menajeri açıkladı

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haaland'ın serbest kalma maddesi ne kadar? Menajeri açıkladı
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16 Kasım 2023 18:37
Manchester City'nin golcü oyuncusu Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN HABERİ YOK"

İspanyol basınından Relevo'ya konuşan Pimenta, "Haaland'ın sözleşmesinde maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve ben biliyoruz. Diğer kulüplerin bu konuda bir bilgisi olması imkansız." sözlerini sarf etti.

REAL MADRID İDDİASI

Geçtiğimiz hafta İspanya'da çıkan haberlerde Real Madrid'in, Haaland'ın sözleşmesinde yer alan 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı öne sürülmüştü.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 18 maçta 17 gol 4 asist kaydetti.



 
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