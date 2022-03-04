Haaland'ın hedefi Ballon d'Or

Hakkındaki transfer haberleri her geçen gün artan Borussia Dortmund'un genç süperstarı Erling Haaland, Ballon d'Or kazanabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Haaland'ın hedefi Ballon d'Or
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04 Mart 2022 17:27
Sezon sonunda Borussia Dortmund'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland, yeni kulübünü belirlerken Ballon d'Or kazanma arzusunu dikkate alacak gibi duruyor.

Marca'nın haberine göre Norveçli yıldız bu ödüle kafayı takmış durumda ve menajeri Mino Raiola'ya, kendisine bu isteği doğrultusunda bir takım bulmasını istedi.

Mbappe ile oynamakta sorun görmüyor

Adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Erling Haaland'ın, İspanyol devinin bir diğer transfer hedefi olan Kylian Mbappe ile rollerini paylaşmakta bir sıkıntı duymayacağı ve hatta ona yardımcı olabileceğini düşündüğü belirtildi.

Önce Mbappe

Haaland'a olan ilgisi devam eden Real Madrid'de ise öncelik Kylian Mbappe transferi. İspanyol devi Haaland'ı takıma katabileceğine olan inancını sürdürse de ilk etapta Mbappe transferine odaklanmış durumda.

Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 20 maçta 23 gol, 5 asist başarısı gösterdi.

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