Haaland imkansızı kaçırdı; Ağır eleştiriler

İngiltere'de Community Shield'in sahibi Manchester City'yi 3-1 mağlup eden Liverpool oldu. Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez ilk maçında ağları havalandırırken Manchester City'nin rüya transferi Erling Haaland ise imkansızı başardı. Norveçli yıldız yerden yere vurulurken alay konusu oldu.



HAALAND'I YERDEN YERE VURDULAR: BECERİKSİZ!



Haaland'ın Liverpool karşısındaki etkisiz görüntüsü Avrupa basınının da dikkatinden kaçmadı. Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, Haaland için 'Beceriksiz' başlığını kullandı. Haberde, "Liverpool'da Mohamed Salah, performansıyla Community Shield'e damgasını vurdu. Manchester City'nin çaylak yıldızı Erling Haaland ise becerilerinden oldukça yoksun bir haldeydi." ifadeleri kullanıldı.



Daily Mail ise "Forvet savaşının ilk galibi Darwin Nunez" başlığını kullandı. Haberde eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher'ın Haaland ile ilgili sözlerine yer verildi. Jamie Carragher, Haaland için "Hayatlarında hiç topa vurmamış palyaçolar gibi" ifadesini kullandı.



İtalyan La Gazzetta dello Sport ise Haaland için 'İmkansızı başardı' ifadesini kullandı. Corriere dello Sport ise "Manchester City nakavt oldu. Erling Haaland hayal kırıklığı yarattı" başlığını kullandı. Haberde "Maçın son dakikalarında Haaland sansasyonel bir şekilde topu boş ağlara gönderemedi." ifadelerine yer verildi.



İspanyol Mundo Deportivo ise "Haaland'ın kaçırdığı inanılmaz gol! Pozisyonun ardından 'Toprak beni yut' der gibi gülüyordu" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Bugün Erling Haaland'ın günü değildi. Manchester City'de forma giydiği ilk resmi maçında çok farklı bir duygu yaşadı. Maçın uzatma dakikalarında inanılmaz bir gol kaçırdı. Golü kaçırdıktan sonra Haaland'ın yüzü her şeyi söylüyor: Toprak beni yut!" denildi.



İspanyol AS ise "Darwin Nunez gülüyor, Haaland başarısız" başlığını kullandı. Haberde ise "Haaland maça yarım saat kala ancak topa dokunabildi. De Bruyne ve Bernardo gibi asla başarısız olmayanlar bile başarısız oldular. Son dakikada Adrian'dan dönen topu ise üst direğe ateşledi." ifadeleri kullanıldı.



Marca ise "Haaland'ın acı dakikaları" başlığını kullandı. Haberin detayında, "Maç boyunca başarılı olamayan Norveçli forvet son dakikalarda çok açık bir fırsatı değerlendiremedi. Haaland için rüya gibi bir başlangıç olmadı. Norveçli forvet, Manchester City formasıyla ilk şampiyonluğu için oynadı ancak işler istediği gibi gitmedi. Haaland'ın maçın son dakikasında Adrian'dan dönen topu ağlara gönderememesine görseniz inanamazsınız!" ifadeleri kullanıldı.



GUARDIOLA'DAN HAALAND AÇIKLAMASI



Mancheser City menajeri Guardiola, Liverpool'a kaybedilen maçın ardından Erling Haaland ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Guardiola, "O çok güçlü. Bir dahaki sefere o golü atacak. Sayılmayan bir golü de vardı. Çok önemli bir yeteneğe sahip ve bu golleri sezon boyunca atacak. Her zaman gol bölgesinde tehlike yarattı. Çok savaştı ve hareketliydi. Gerçekleri yeni bir ülkede ve yeni bir ligde görmek onun için iyi ama tehlikeli oldu. Gol atamadı. İnanılmaz bir kalitesi var ve bu golleri atacak." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ