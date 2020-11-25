Haaland ile çok kolay galibiyet

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Haaland ile çok kolay galibiyet
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25 Kasım 2020 00:52
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Dortmund, sahasında Club Brugge'ü konuk etti.

Signal-Iduna-Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund sahasında 3-0 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Haaland'ın golüyle öne geçen Dortmund, 45. dakikada Jadon Sancho ile farkı ikiye çıkardı ve Dortmund ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Dortmund, 60. dakikada Haaland'ın golüyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda Dortmund rakibine gol izni vermezken mücadele 3-0 sona erdi.

Norveçli golcü Haaland, Club Brugge karşısında attığı gollerle 12 maçta 16 gole ulaştı ve bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Dortmund bu sonuçla grupta 9 puana yükselirken Club Brugge ise 4 puanda kaldı.



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