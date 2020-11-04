Haaland ile Bayern Münih'in arasına Lewandowski girdi

Erling Haaland gibi genç bir yeteneği 20 milyon avroya kadroya katma şansı, forvetlerin çok pahalı olduğu bu dönemde bulunmaz bir fırsat...
Kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Haaland, Sarı-Siyahlıların ezeli rakibi Bayern Münih'in de ilgisini çekmişti. Bavyera ekibi 2017 yılından itibaren gelecek vadedecen Norveçli golcüyü takip etti.
BABASI OLUMLU KONUŞTU
Yine eski bir futbolcu olan Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland da, o dönem oğlunun Bayern Münih'e transfer olabileceğine dair sözler sarf etmişti.
Buna rağmen Dortmund'un geliştiriciliğiyle ün kazanması ve Bayern Münih'in Lewandowski gibi bir golcüye sahip olması, Haaland ailesinin tercihini Sarı-Siyahlılar'dan yana kullanmasına neden oldu.
Her şeye rağmen Lewandowski'nin de Dortmund'dan sonra Bayern Münih'in yolunu tuttuğu düşünülünce, Haaland için de önümüzdeki yıllarda Bayern Münih oyuncusu olma ihtimali hala mümkün görünüyor.
Kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Haaland, Sarı-Siyahlıların ezeli rakibi Bayern Münih'in de ilgisini çekmişti. Bavyera ekibi 2017 yılından itibaren gelecek vadedecen Norveçli golcüyü takip etti.
BABASI OLUMLU KONUŞTU
Yine eski bir futbolcu olan Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland da, o dönem oğlunun Bayern Münih'e transfer olabileceğine dair sözler sarf etmişti.
Buna rağmen Dortmund'un geliştiriciliğiyle ün kazanması ve Bayern Münih'in Lewandowski gibi bir golcüye sahip olması, Haaland ailesinin tercihini Sarı-Siyahlılar'dan yana kullanmasına neden oldu.
Her şeye rağmen Lewandowski'nin de Dortmund'dan sonra Bayern Münih'in yolunu tuttuğu düşünülünce, Haaland için de önümüzdeki yıllarda Bayern Münih oyuncusu olma ihtimali hala mümkün görünüyor.