Haaland için transfer savaşı başladı

Avrupa'nın en gözde oyuncuları arasında yer alan Erling Haaland için menajeri Mino Raiola ile kulübü Dortmund arasında "gerginlik" yaşanacak gibi gözüküyor.



Dortmund, oyuncusunu bu yaz göndermeye sıcak bakmazken, son dönemin en çok kazanan menajerlerinden biri olan Mino Raiola ile Norveçli yıldızı götürmekte kararlı gibi.



Haaland'ın geleceği ile ilgili Alman basınına konuşan Raiola, "Dortmund ile görüştüm, Haaland'ı bu yaz kesinlikle satmak istemediklerini söylediler. Saygı duyuyorum ama bu, düşüncelerine katıldığım anlamına gelmiyor." dedi.



PSG İLK HAMLEYİ YAPAN TAKIM



Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Manchester United, Haaland transferi için tüm kozlarını oynamaya başlarken; Paris Saint Germain resmen devreye girdi ve Norveçli futbolcunun transferi için 150 milyon euroya dayanan bir transfer bütçesi ayırdı.



Dortmund'a 150 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanan Paris Saint Germain, Haaland'a da yıllık 20 milyon euroluk maaş önerecek.



Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Haaland'ı Fransa'ya getirmek için büyük bir çaba harcaması gereken Paris Saint Germain, oyuncunun menajeri Raiola ile olan yakın ilişkilerini kullanarak transfer sürecini sonlandırmak istiyor.



