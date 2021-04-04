Haaland için Barça'dan 340 milyon euro istediler

[RAC1] Haaland'ın menajeri Mino Raiola, Barcelona'ya Haaland'ın transferini sonlandırması için şu teklifi yaptı;



🔸Mino Raiola - € 20M 💰

🔸Haaland'ın babası - € 20M 💰

🔸Haaland'ın ücreti € 30M net

🔸Bonservis bedeli €150M€

🔸Lionel Messi'nin devamlılığı pic.twitter.com/IVVXtEeSi0



— Sporx (@sporx) April 4, 2021





Dortmund'un Norveçli yıldızı Haaland'ın transferi için kısa bir süre önce Barcelona ile görüşmek için İspanya'ya giden menajer Mino Raiola ile Barcelona başkanı Laparto arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.Haaland'ın transferi için öncelikli olarak Lionel Messi'nin Barcelona'da kalma şartını masanın üstüne koyan menajer Raiola, Dortmund'a bonservis bedeli olarak 150 milyon euro + 30 milyon euro da performans primi ödenmesini talep etti.Dünyanın en zengin menajeri olan Raiolo, Haaland'ın transferi için kendisine 20 milyon euro komisyon talep ederken; Norveçli futbolcunun babasına da verilmek üzere 20 milyon euro istedi.Haaland ile 5 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 30 milyon euro net maaş talep eden Raiola'nın bu beklentilerinin Barcelona tarafından nasıl karşılanacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.Haaland'ın kariyerinin en önemli evresinde olduğunu ifade eden Riola, "Haaland konusunda herkes yanılıyordu ancak işler herkesin hayal ettiğinden çok daha hızlı ilerledi. Haaland kariyerinin başında ve aynı zamanda da yaşının çok ilerisinde bir performans yapıyor. Dortmund'a gitmesi için Haaland'a ben ısrarcı oldum ve şu anda sonuçları ortada. Bundan sonra ne olacak? Buna Dortmund, Haaland ve Haaland'ın isteyen kulüpler karar verecek" dedi.Haaland'ın Manchester United'a transfer olacağı sorularını da Sir Alex Ferguson üzerinden yanıtlayan Riola, "Ferguson, Pogba'nın transfer sürecinde beni eleştirdiğinde alabileceğim en büyük iltifat budur dedim. Ferguson karşısına gelen insanlara alışkın, "Evet efendim, evet efendim, evet efendim. United, Pogba'yı geri aldığında United patronu Glazers bana Ferguson'a karşı tutumumda haklı olduğumu söyledi. Ferguson, Pogba'ya inanmamıştı" şeklinde konuştu.